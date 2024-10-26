Мер Одеси Труханов отримав медаль та потрапив у скандал (фото, відео)

Нагородження і скандал

На позачерговій сесії Одеської міської ради заступник командира бригада Національної гвардії “Спартан” Андрій Косяченко вручив медаль “За вірність українському народу” очільнику міста, відзначивши вагомий внесок одеської громади у підтримку захисників України, зокрема і цієї бригади.

Завдяки вашій щедрості ми змогли покращити матеріально-технічне забезпечення та отримати необхідні ресурси для виконання службових обов’язків,

— наголосив під час церемонії Андрій Косяченко.

До медалі додався ще й символічний подарунок від військових – тубус від снаряда артилерійської установки “Богдана”.

Водночас активісти та громадські діячі, які ставляться критично до діяльності очільника міста, обурилися фактом нагородження і нагадали про низку суперечливих рішень та невирішених судових справ проти нього.

Так, блогер Сергій Стерненко, коментуючи отримання Трухановим нагороди, знову розповів про те, що той є громадянином росії (це не доведоно, – ред.), звернувся до ЮНЕСКО на захист пам’ятника Пушкіну та є фігурантом кримінальних справ.

Окрім заяви Стерненка, проти нагородження Геннадія Труханова висловився військовослужбовці, громадський діяч Демьян Ганул, та інші.

Медаль виявилася не справжньою

Згодом подію прокоментувало керівництво Національної гвардії України. Через прес-службу там заявили, що отримана Геннадієм Трухановим медаль не є офіційною нагородою – ані державною, ані відомчою.

У заяві говориться:

Національна гвардія не нагороджувала міського очільника Одеси. Сьогодні у соціальних мережах зʼявилася інформація про нагородження одеського міського голови відзнакою від однієї з бригад Нацгвардії. Наголошуємо, що ця відзнака не є офіційною нагородою, не є відомчою чи державною відзнакою (медаллю). Ініціатива щодо такого відзначення належить виключно окремим особам з бригади.

І дійсно, якщо роздивитися отриману Трухановим нагороду, можна побачити, що вона співпадає дизайном із знаком, який вільно продається в сувенірних та інтернет-магазинах за ціною від 600 гривень.

Зазначимо, що це вже не перша відзнака Труханову від військових за останній час. Раніше міський голова Одеси був нагороджений орденом “За службу та звитягу” від колишнього командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерала Юрія Содоля.

Тоді ця подія також завершилася скандалом – під час критичної ситуації на фронті Содоль відпочивав в Одесі, були опубліковані світлини, на яких він вживає алкоголь. За це він був відсторонений від виконання своїх обов’язків.

Меми про медаль Труханова

Українська інтернет-спільнота відреагувала на нагородження мера Одеси не лише обуренням, але й з гумором. Громадськість відразу створила багату кількість жартів та мемів з цього приводу.