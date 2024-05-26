Як чоловіку усиновити дитину дружини: пояснення юриста

Але завжди серйозно подумайте перед тим, як подати заяву до суду, чи згодні Ви назавжди бути надійною підтримкою дитини та люблячим батьком. Якщо так, звертайтесь до місцевого суду про визнання свого батьківства.

Відповідно до ст. 207 Сімейного кодексу України (далі – СК України), усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку, передбаченого статтею 282 цього Кодексу. Усиновлення дитини провадиться у її найвищих інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя.

Статтею 211 СК передбачено, коло осіб, які можуть бути усиновлювачами:

1. Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодша двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини

2. Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на п’ятнадцять років. У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж вісімнадцять років.

3. Усиновлювачами можуть бути подружжя, а також особи, зазначені у частинах п’ятій та шостій цієї статті. Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі.

4. Особи, які не перебувають у шлюбі між собою, не можуть усиновити одну і ту ж дитину. Якщо такі особи проживають однією сім’єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини.

5. Якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким її мати не перебуває у шлюбі. Якщо дитина має лише батька, вона не може бути усиновлена жінкою, з якою він не перебуває у шлюбі. Якщо такі особи проживають однією сім’єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини.

6. Якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв’язку з усиновленням втрачають правовий зв’язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка.

7. Кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, не обмежується. Отже, враховуючи відповідність даній статті, чоловік, який бажає усиновити дитину, повинен подати до суду заяву. Усі документи (копії), які Ви надаєте до суду як додатки до заяви, послідовно, повинні бути описані, назва документа, його дата, номер, і що цей документ пояснює в позовній заяві.

Обов’язково необхідно сплатити судовий збір. Відповідно до сайту Судова влада, за подання до суду позовної заяви немайнового характеру, яка подана фізичною особою, збір становить – 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу 1211.20 грн. Коли будете сплачувати в банку судовий збір обов’язково візьміть з собою паспорт та ІНН.

В позовна заява пишеться наступним чином:

Назва суду

його адреса, реквізити

Заявник:

ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

паспортні дані, місце проживання (та фактичного проживання): електронна пошта, телефон.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог:

Служба у справах дітей

адреса, код ЄДРПОУ, електронна пошта.

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України:

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану

адреса, код ЄДРПОУ, електронна пошта.

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України:

Сума сплаченого судового збору:

ЗАЯВА

про усиновлення дитини

Я, ПІБ, паспортні дані, бажаю усиновити дитину (ПІБ, рік народження).

Дитина проживає з (вказати членів родини, за адресою:). З матір’ю дитини я перебуваю в зареєстрованому шлюбі.

Матір’ю дитини є, що підтверджується свідоцтвом про народження дитини. Вкажіть, хто записаний батьком дитини. Якщо він є, чи є його згода на те, щоб вами була усиновлена дитина.

Якщо дитина вважає Вас батьком, скільки Ви проживаєте разом з дитиною, як вона до Вас ставиться, навести приклади з життя. Можете в заяві вказати, як спілкуєтесь з дитиною, чи цікавитесь її життям, чи відпочивали разом.

Обов’язково вкажіть, яка різниця у віці між Вами та неповнолітньою дитиною.

На підтвердження стану мого здоров’я надаю висновок про стан здоров’я.

Я маю постійну роботу, а саме, вказати яку, де, рівень заробітної плати.

За місцем роботи характеризуюся позитивно, що підтверджується характеристикою з місця роботи.

Мої доходи за останні півроку (рік) складають (вказати). Якщо у Вас є право власності, додаткові доходи, треба вказати.

До кримінальної відповідальності не притягувався, не знятої чи не погашеної судимості не маю та в розшуку не перебуваю, що підтверджується Довідкою МВС України.

Вкажіть відомості щодо знятої чи непогашеної судимості, стану здоров`я, інвалідності, психічних розладів, інфекційних захворювань. Вкажіть чи були Ви усиновлювачем та чи не позбавлялися батьківських прав.

При реєстрації народження відомості про батька дитини зазначено (вказати).

Я бажаю, щоб дитина після усиновлення мною носила ПІБ (вказати) і батьком було зазначено (вказати)

На підставі наведеного, керуючись вимогами ст.ст. 207, 208, 211, 218, 220, 223, 224, 229, 230 – 233 СК України, ст.ст 2, 4,12, ЦПК України,

ПРОШУ Суд:

Прийняти заяву та відкрити провадження. Визнати мене (ПІБ, паспорті дані) усиновлювачем дитини (ПІБ місце її народження). Внести зміни до актового запису № дата, виданого Відділом державної реєстрації актів цивільного стану де у графі «прізвище батька» записати мене (ПІБ) як батьком дитини.

Додатки (подаються в копіях і кількість копій – одна до суду, інші на ту кількість сторін скільки їх є у справі):

Оригінал платіжної інструкції щодо оплати судового збору. паспорт громадянина України, ІНН, свідоцтво про народження дитини; довідка про стан здоров’я дитини; свідоцтво про шлюб; довідка про склад сім’ї, акт обстеження житлових умов; висновок усиновлювача про стан його здоров’я. довідка, надана Міністерством внутрішніх справ України щодо не притягнення до кримінальної відповідальності. характеристика з місця роботи; довідка про доходи за останній рік; документи на право власності на житло; нотаріальна згода матері на усиновлення дитини; Висновок служби у справах дітей щодо доцільності усиновлення дитини. Інші документи , фотографії.

Дата підпис

Після того, як буде відкрито провадження, в ухвалах суду будуть вказані Ваші процесуальні права. До того часу, поки не винесено рішення Ви можете до суду подавати клопотання, долучати документи.

Якщо Ви вже доросла людина, і Вам було відомо, що Ви були усиновлені, і дізнались, що помер Ваш біологічний батько, чи маєте право на спадщину від нього?

Так. Ви маєте право прийняти спадщину від біологічного батька.

В цьому випадку Вам потрібно звертатися до місцевого суду, щоб довести, що маєте зв’язок до батька, надати копії документів, витяг зі свідоцтва про народження, запросити свідків.