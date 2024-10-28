Новости Одессы и Одесской области

В Одессе купят жилье для детских домов с прифронтовых территорий

В Одессе купят жилье для детских домов с прифронтовых территорий

Одесса получила из госбюджета 60 млн гривен на детские дома семейного типа, которые переезжают в Одессу с прифронтовых областей Украины. На эти деньги мэрия закупит для них квартиры.

Об этом стало в ходе внеочередной сессии Одесского горсовета 25 октября.

В Одессу изъявили желание переехать шесть детских домов семейного типа с прифронтовых территорий. В частности, в мэрию поступило шесть ходатайств от городских военных администраций Донецкой, Луганской и Херсонской областей о потребности в обеспечении жильем детских домов семейного типа, которые выбрали наш город для жизни.

Закупка жилья для детских домов семейного типа обойдется в 57,7 миллиона гривен. Городская комиссия, которая занимается этим вопросом, сформировала бюджетный запрос, который утвердил исполком Одесского горсовета. После чего расчет поступил на рассмотрение областной комиссии, а затем — Кабинета министров.

Одесские власти рассчитывают, что приобретут квартиры до конца 2024 года.

В Одесской области в этом году усыновили около ста детей

С начала 2024 года 94 ребенка, которые находились в домах ребенка системы здравоохранения Одесской области, нашли новые семьи. 49 из них вернулись в Украину из-за границы и теперь живут в любящих семьях — у усыновителей, детских домах семейного типа, приемных семьях или под опекой неравнодушных украинцев. Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

«Верим, что каждый ребенок заслуживает возможности расти в любви и поддержке. Вместе создаем семейное будущее для каждого ребенка!» — написал Кипер.

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