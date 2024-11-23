В Одесі дерево, що впало, травмувало жінку – що з постраждалою

У п’ятницю, 22 листопада 2024 року, на Одесу обрушився штормовий вітер і, як наслідок, стався «традиційний» деревопад. І одне з дерев упало на жінку.
Як пише видання «Думська» із посиланням на обласне управління охорони здоров’я, інцидент трапився на проспекті Князя Володимира Великого (Добровольського).
Постраждалу терміново доправили до лікарні, де лікарі діагностували у неї численні травми, включаючи політравму, перелом правої ключиці, двосторонній пневмоторакс, переломи 4-12 ребер праворуч та поперекових хребців.
За даними одеської мерії, за два «штормові» дні в місті впало п’ять дерев.
Прохолодна та вітряна погода збережеться у Одесі та сьогодні. У регіоні продовжує діяти штормове попередження. Одеситів закликають бути обережними: не стояти під великими гілками, не паркуватися під деревами та по можливості обмежити перебування на вулиці.
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