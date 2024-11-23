В Одесі дерево, що впало, травмувало жінку – що з постраждалою

Як пише видання «Думська» із посиланням на обласне управління охорони здоров’я, інцидент трапився на проспекті Князя Володимира Великого (Добровольського).

Постраждалу терміново доправили до лікарні, де лікарі діагностували у неї численні травми, включаючи політравму, перелом правої ключиці, двосторонній пневмоторакс, переломи 4-12 ребер праворуч та поперекових хребців.

За даними одеської мерії, за два «штормові» дні в місті впало п’ять дерев.

Прохолодна та вітряна погода збережеться у Одесі та сьогодні. У регіоні продовжує діяти штормове попередження. Одеситів закликають бути обережними: не стояти під великими гілками, не паркуватися під деревами та по можливості обмежити перебування на вулиці.

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