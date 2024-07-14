На Великій Арнаутській впала величезна гілка: у чому небезпека (фото)

На Великій Арнаутській впала величезна гілка: у чому небезпека (фото)

Нещодавно в Одесі над входом у двір будинку №107 на Великій Арнаутській обвалилася частина балкона. А тепер перед входом у той же двір звалилася величезна гілка.

Як і минулого разу, на щастя, ніхто не постраждав. Погода була абсолютно безвітряною, так що причина цього деревопаду – у величезній вазі листя і внутрішньому гнитті деревини, зумовленому поважним віком дерева, що послаблює його міцнісні якості.

Деревопад на Великій Арнаутській

В Одесі впала велика гілка

Нагадаємо, що вже не раз і не два «Одесье життя», образно кажучи, натякало міській владі на подібні соціально небезпечні ситуації. І висловлювала думку, що мільйони гривень з міського бюджету, заплановані на дивні, недоречні та неактуальні «прожекти», які інколи здаються дивними, недоречними і неактуальними, краще було б витратити на ПРЕВЕНТИВНУ обрізку масивних гілок, аварійне усунення яких обійдеться потім дорожче. Це навіть якщо не говорити про потенційні людські жертви.

Впала гілка на Великій Арнаутській data-lazy-srcset=

В центрі Одеси впала гілка

Також нагадаємо, що напередодні в Одесі обрушився другий поверх старого аварійного будинку в 1-му Басейному провулку. Внаслідок цього пошкоджено дві квартири, без житла залишилося 5 осіб. За словами постраждалих мешканців, тимчасове житло їм міська влада не пропонувала.

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Валерий Боянжу
Валерій Боянжу ПРОФІЛЬ
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