Новости Одессы и Одесской области

В Одессе упавшее дерево травмировало женщину – что с пострадавшей

В Одессе упавшее дерево травмировало женщину – что с пострадавшей

В пятницу, 22 ноября 2024 года, на Одессу обрушился штормовой ветер и, как следствие случился «традиционный» деревопад. И одно из деревьев упало на женщину.

Как пишет издание «Думская» со ссылкой на областное управление здравоохранения, инцидент случился на проспекте Князя Владимира Великого (Добровольского).

Пострадавшую срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее многочисленные травмы, включая политравму, перелом правой ключицы, двусторонний пневмоторакс, переломы 4-12 ребер справа и поясничных позвонков.

По данным одесской мэрии, за два «штормовых» дня в городе упало пять деревьев.

Прохладная и ветреная погода сохранится в Одессе и сегодня. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Одесситов призывают быть осторожными: не стоять под большими ветками, не парковаться под деревьями и по возможности ограничить пребывание на улице.

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