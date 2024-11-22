Прогноз погоди на суботу, 23 листопада: штормове попередження

У суботу, 23 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується прохолодна та вітряна погода. Оголошено штормове попередження.
Прогноз погоди в Одесі на 23 листопада
Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці опади, вдень без істотних опадів.
Вітер вночі південний, 19-24 м/с, пориви 25-28 м/с, вдень північно-західний, 15-20 м/с.
Температура вночі та вдень 3-5° C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 23 листопада
Хмарно з проясненнями.
Вночі та вранці опади, місцями значні, вдень без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями хуртовина.
Вітер вночі південний, 19-24 м/с, пориви 25-28 м/с, вдень північно-західний, 15-20 м/с.
Температура вночі та вдень 0-5°C тепла.
На автошляхах області видимість під час опадів 500-1000 м.
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