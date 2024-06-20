В Одесі гілка, що впала, зупинила 17-й трамвай, а Рішельєвську засипало корою з платанів (фоторепортаж)

Сьогодні ввечері, 20 червня, в центрі Одеси гілка дерева, що впала, заблокувала рух трамвая №17.
Про це повідомляє кореспондент «Одеського життя».
Це сталося на перехресті вулиць Канатної та Пирогівської:
Але це ще не все. Сьогодні одесити зауважили, що вся вулиця Рішельєвська буквально завалена зірваною сильним вітром корою з платанів. На місці працюють комунальники.
Більше цікавого – на наших фото:
Раніше ми розповідали, що на центральних вулицях міста платани почали скидати ще зелене листя.
Фото Юлії Котляр