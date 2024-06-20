В Одесі гілка, що впала, зупинила 17-й трамвай, а Рішельєвську засипало корою з платанів (фоторепортаж)

Про це повідомляє кореспондент «Одеського життя».

Це сталося на перехресті вулиць Канатної та Пирогівської:

Але це ще не все. Сьогодні одесити зауважили, що вся вулиця Рішельєвська буквально завалена зірваною сильним вітром корою з платанів. На місці працюють комунальники.

Більше цікавого – на наших фото:

Раніше ми розповідали, що на центральних вулицях міста платани почали скидати ще зелене листя.

Фото Юлії Котляр