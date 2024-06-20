В Одесі гілка, що впала, зупинила 17-й трамвай, а Рішельєвську засипало корою з платанів (фоторепортаж)

В Одесі гілка, що впала, зупинила 17-й трамвай, а Рішельєвську засипало корою з платанів (фоторепортаж)

Сьогодні ввечері, 20 червня, в центрі Одеси гілка дерева, що впала, заблокувала рух трамвая №17.

Про це повідомляє кореспондент «Одеського життя».

Це сталося на перехресті вулиць Канатної та Пирогівської:

Упавшая ветка дерева
Одесский трамва
В Одессе ветка дерева упала на трамвайные пути
В Одессе стал 17-й трамвай из-за упавшей ветки

Але це ще не все. Сьогодні одесити зауважили, що вся вулиця Рішельєвська буквально завалена зірваною сильним вітром корою з платанів. На місці працюють комунальники.

Більше цікавого – на наших фото:

Кора с платанов на Ришельевской в Одессе
Ришельевскую засыпало корой
Кора с платанов
Одесский платан без коры
Ришельевскую засыпало корой, коммунальщики
Ришельевскую засыпало корой, уборка
Кора с платанов в Одессе
Кора с одесских платанов
Одесский платан
В Одессу убирают кору с платанов
Ветер сдул кору с платанов, Одесса
Ришельевскую засыпало корой, работают коммунальщики
Одесскую Ришельевскую засыпало корой

Раніше ми розповідали, що на центральних вулицях міста платани почали скидати ще зелене листя.

Фото Юлії Котляр

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