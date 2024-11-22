В Одесі сильний вітер повалив дерева та рекламні щити (фото)

Одне з таких дерев на вулиці Героїв Крут повисло прямо на електричній опорі. Кореспондент «Одеського життя» зробив фото з місця події.

Місцева влада закликає мешканців бути обережними, уникати перебування поблизу дерев, старих будівель і рекламних щитів, які можуть бути нестабільними.

Нагадаємо, це вже не перший випадок для Одеси. У липні негода повалила близько 15 дерев, а ще раніше дерево падало на вулиці Чорноморське козацтво. Рік тому у листопаді також був великий деревопад.