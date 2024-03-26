В Одесі демонтують частину будинку, де ворожий «шахед» убив 12 людей (відео, фото)

Про це повідомляє прес-служба мерії міста.

За словами міського голови Геннадія Труханова, згідно з Технічним звітом, 18 квартир цієї багатоповерхівки визнано знищеними. Експерти визначили, що їхній демонтаж не порушить експлуатацію всього будинку.

«Стіну, що межує з парадною, буде посилено. Роботи проводяться підрядною організацією поетапно під контролем наших фахівців», – наголосив мер.

До початку демонтажу відбулася нарада з мешканцями будинку та були заплановані заходи, які дозволять у процесі робіт забрати цінні та пам’ятні речі з їхніх напівзруйнованих квартир.

На місці працює важка техніка. Роботи проводяться згори донизу, можливе обрушення конструкцій.

У мерії закликають місцевих мешканців обмежити перебування поруч із майданчиком, де проводяться демонтажні роботи.

Раніше в одеській мерії назвали розмір компенсації, яку можуть отримати мешканці квартир, зруйнованих внаслідок прильоту «шахеда» у багатоповерхівку на проспекті Добровольського.

Нагадаємо, в ніч 2 березня 2024 року, російські терористи направили на Одесу групу ударних дронів, один з яких спікував прямо на житловий дев’ятиповерховий будинок на проспекті Добровольського, повністю зруйнувавши один з під’їздів. Загинули 12 людей, у тому числі 5 дітей.

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Фото прес-служби Одеської міськради, відео: Думська, 1