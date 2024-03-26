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Рани Одеси: Палац спорту та багатоповерхівки поряд після рашистського обстрілу (фоторепортаж)

Рани Одеси: Палац спорту та багатоповерхівки поряд після рашистського обстрілу (фоторепортаж)

Перше, що почула поруч з Палацом спорту на проспекті Шевченка: «Головне, що люди живі…». Хтось у відповідь (чи самому собі): «Боже, що ці рашистські тварі роблять!». Зауваження від ще одного «споглядача»: «Не ображайте тварей!»…

Так, ми біля Палацу спорту, що понівечений від вибухової хвилі після вчорашнього ракетного удару по Одесі

Нещасний палац… Боже, скільки скла! І це при тому, що його прибирали учора, а після була злива…

У Дворца спорта в Одессе, 26 марта 2024
Одесса после обстрела, 26 марта 2024
https://odessa-life.od.ua/news/razrush
Дворец спорта после обстрела 25 марта 2024
Одесский Дворец спорта после обстрела, помощь пострадавшим
Одесский Дворец спорта после обстрела, 26 марта 2024

Що роблять люди? Працює оперативний штаб, волонтери приїхали з гарячою їжею… Сотні метрів плівки, плити OSB, ще якісь будматеріали «першої потреби»…

Обходимо Палац спорту… Поруч з Палацом – багатоповерхівка. І ще одна… Цілі, але ж майже зовсім без вікон…

Одесская многоэтажка после обстрела
После обстрела Одессы 25марта
Одесский Дворец спорта после обстрела, окно
Одесский Дворец спорта после обстрела
Одесский Дворец спорта после обстрела, выбитые окна
Одесский Дворец спорта после обстрела, клуб Черномор

Ще по темі: Руйнування у Палаці спорту і вибиті вікна квартир: в Одесі ліквідують наслідки ракетного удару 25 березня (фоторепортаж)

Ще почула від літньої жінки:

– Третій рік триває війна, а мені все ще здається, що бачу моторошний сон…

Ні, моторошна реальність. Як вона виглядає – дивіться на наших фото…

Одесский Дворец спорта после обстрела, вид сзади
После обстрела Одессы 25 марта 2024
Одесский Дворец спорта после обстрела, стекла
Одесский Дворец спорта после обстрела, изуродованный фасад
Одесский Дворец спорта после обстрела, ледовая арена
Одесский Дворец спорта после обстрела, наведение порядка
Одесский Дворец спорта после обстрела, горячий обед

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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