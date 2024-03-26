Рани Одеси: Палац спорту та багатоповерхівки поряд після рашистського обстрілу (фоторепортаж)

Так, ми біля Палацу спорту, що понівечений від вибухової хвилі після вчорашнього ракетного удару по Одесі…

Нещасний палац… Боже, скільки скла! І це при тому, що його прибирали учора, а після була злива…

Що роблять люди? Працює оперативний штаб, волонтери приїхали з гарячою їжею… Сотні метрів плівки, плити OSB, ще якісь будматеріали «першої потреби»…

Обходимо Палац спорту… Поруч з Палацом – багатоповерхівка. І ще одна… Цілі, але ж майже зовсім без вікон…

Ще почула від літньої жінки:

– Третій рік триває війна, а мені все ще здається, що бачу моторошний сон…

Ні, моторошна реальність. Як вона виглядає – дивіться на наших фото…

Фото авторки