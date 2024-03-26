В Одессе демонтируют часть дома, где вражеский «шахед» убил 12 человек (видео, фото)

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам городского головы Геннадия Труханова, согласно Техническому отчету, 18 квартир этой многоэтажки признаны уничтоженными. Эксперты определили, что их демонтаж не нарушит эксплуатацию всего дома.

«Стена, граничащая с парадной, будет усилена. Работы проводятся подрядной организацией поэтапно под контролем наших специалистов», – отметил мэр.

До начала демонтажа состоялось совещание с жильцами дома и были запланированы мероприятия, которые позволят в процессе работ забрать ценные и памятные вещи из полуразрушенных квартир.

На месте работает тяжелая техника. Работы проводятся сверху вниз, возможно обрушение конструкций.

В мэрии призывают местных жителей ограничить пребывание рядом с площадкой, где проводятся демонтажные работы.

Ранее в одесской мэрии назвали размер компенсации, которую могут получить жильцы квартир, разрушенных в результате прилета «шахеда» в многоэтажку на проспекте Добровольского.

Напомним, в ночь 2 марта 2024 года, российские террористы направили на Одессу группу ударных дронов, один из которых спикировал прямо на жилой девятиэтажный дом на проспекте Добровольского, полностью разрушив один из подъездов. Погибли 12 человек, в том числе 5 детей.

Читайте также: Одесситы устроили «гендер-Не пати» на руинах своего дома, разрушенного россиянами (видео).

Фото пресс-службы Одесского горсовета, видео: Думская, 1