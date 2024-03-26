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В Одессе демонтируют часть дома, где вражеский «шахед» убил 12 человек (видео, фото)

В Одессе демонтируют часть дома, где вражеский «шахед» убил 12 человек (видео, фото)

В Одессе начались работы по демонтажу поврежденной части крайнего парадного дома по проспекту Добровольского, куда в ночь на 2 марта попал российский ударный беспилотник.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам городского головы Геннадия Труханова, согласно Техническому отчету, 18 квартир этой многоэтажки признаны уничтоженными. Эксперты определили, что их демонтаж не нарушит эксплуатацию всего дома.

Демонтаж части дома на пр. Добровольского в Одессе

«Стена, граничащая с парадной, будет усилена. Работы проводятся подрядной организацией поэтапно под контролем наших специалистов», – отметил мэр.

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Демонтаж части разрушенного дома в Одессе

До начала демонтажа состоялось совещание с жильцами дома и были запланированы мероприятия, которые позволят в процессе работ забрать ценные и памятные вещи из полуразрушенных квартир.

На месте работает тяжелая техника. Работы проводятся сверху вниз, возможно обрушение конструкций.

В Одессе демонтируют часть разрушенного "шахедом" дома

В мэрии призывают местных жителей ограничить пребывание рядом с площадкой, где проводятся демонтажные работы.

Ранее в одесской мэрии назвали размер компенсации, которую могут получить жильцы квартир, разрушенных в результате прилета «шахеда» в многоэтажку на проспекте Добровольского.

Напомним, в ночь 2 марта 2024 года, российские террористы направили на Одессу группу ударных дронов, один из которых спикировал прямо на жилой девятиэтажный дом на проспекте Добровольского, полностью разрушив один из подъездов. Погибли 12 человек, в том числе 5 детей.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета, видео: Думская, 1

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