Удар «шахеда» по одеській багатоповерхівці: у мерії назвали розмір компенсації (відео)

Як повідомляє прес-служба Одеської міської ради, це питання обговорювалося під час нещодавньої зустрічі мера Одеси Геннадія Труханова з потерпілими власниками квартир.

За словами Труханова, зараз завершується експертна оцінка стану будинку, за результатами якої буде підготовлено відповідний технічний звіт.

Мешканцям будинку на Добровольського надаються консультації щодо підготовки пакету документів для отримання компенсації – йдеться про державну програму «єВідновлення».

«Люди чекають на компенсацію за зруйноване житло. У цьому районі її розмір становитиме 535 доларів за квадратний метр, який відрізняється від інших районів. Ми зустрілися з людьми, щоб відповісти на всі їхні запитання»,

– цитують у мерії слова Труханова.

Також міський голова зазначив, що залишки зруйнованої дроном секції будинку планують демонтувати.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 2 березня 2024 року, російські терористи направили на Одесу групу ударних дронів, один із яких спікував прямо на житловий дев’ятиповерховий будинок на проспекті Добровольського, повністю зруйнувавши один із під’їздів. Загинуло 12 людей, у тому числі 5 дітей.

Фото Марії Котової, відео: Думська, 1