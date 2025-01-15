Про це йдеться у відповіді Одеської міськради на запит громадської організації «Деколонізація. Україна».

У міському департаменті культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції заявили, що за законом «об’єкти, які містять символіку російської імперської політики», мають бути демонтовані.

Але пам’ятник не перебуває на балансі міста. Відповідно вирішувати питання про демотаж плити має керівництво релігійної установи. Тому департамент звернувся з листом до настоятельки монастиря Серафими Шевчик.

Що відомо про пам’ятник морякам-підводникам

Пам’ятну плиту в одеському монастирі встановили 2005 року з ініціативи Асоціації моряків-підводників імені Маринеска.

Атомний підводний човен російського флоту «Курськ» затонув 12 серпня 2000 року в Баренцевому морі. Загинули 118 членів екіпажу, серед них двоє вихідців з Одеської області – капітан-лейтенант Дмитро Рєпніков з Ізмаїла і старший лейтенант Олексій Іванов-Павлов з Кілії. Влада РФ довгий час замовчувала ситуацію з «Курськом», а моряків не поспішали рятувати. Сам диктатор під час катастрофи відпочивав у Сочі. А пізніше на запитання американського жуналіста, що сталося з підводним човном, Путін відповів: «Він потонув» і посміхнувся.

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Нагадаємо, раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що одеська влада може скасувати перейменування вулиць та знесення пам’ятників.