злочинець
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Затриманого завербували російські спецслужби через месенджер Телеграм. За вказівками кураторів з ФСБ, хлопець орендував квартиру, де виготовив саморобний вибуховий пристрій потужністю 300 грамів у тротиловому еквіваленті.

Теракт було спрямовано проти прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Правоохоронці затримали підозрюваного «по гарячих слідах».

докази

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон, який містить докази його співпраці з російськими спецслужбами. За скоєний злочин одеситу загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що Одещині затримали «залізничних» паліїв, а трохи раніше ше шістьох підлітків за підпали авто ЗСУ.

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