Як повідомили у прес-службі обласного управління поліції, попередньо стало відомо, що в результаті детонації невідомого предмета було пошкоджено три автомобілі. Люди не постраждали.
На місці події працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції. Встановлюються всі обставини.
Подробиці в поліції поки не уточнюють.
Ще новини Одеси на тему:
- Жителів Одеської області підозрюють у підриві будівлі ТЦК;
- Житель Одеської області підірвався на гранаті – що відомо;
- У Білгороді-Дністровському пролунав вибух: що сталося.