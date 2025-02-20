Взорвали авто в Одессе
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Як повідомили у прес-службі обласного управління поліції, попередньо стало відомо, що в результаті детонації невідомого предмета було пошкоджено три автомобілі. Люди не постраждали.

На місці події працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції. Встановлюються всі обставини.

Подробиці в поліції поки не уточнюють.

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