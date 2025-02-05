Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на СБУ.

Увечері в неділю, 2 лютого, біля будівлі ТЦК у Павлограді прогримів вибух. Як з’ясували правоохоронці, вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

Протягом доби затримали всіх учасників теракту. Ними виявилися троє чоловіків віком 21 та 22 роки, які шукали «легкі» заробітки на телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербували представники російських спецслужб, запропонувавши гроші в обмін на співпрацю.

За інструкцією від куратора мешканець Павлограда самотужки виготовив вибуховий пристрій і сховав його у схованці поблизу власного будинку. Вибухівку він начинив цвяхами та гайками.

Ще двоє агентів – жителі Одеської області – приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки. Звідти вони забрали пакет із вибухівкою і заклали її поблизу будівлі ТЦК.

Після цього чоловіки віддалено активували пристрій через виклик на мобільний телефон.

Підозрюваних затримали у своїх квартирах, де вони «залягли на дно» і чекали грошей від окупантів.

Усім трьом виконавцям повідомили про підозру у вчиненні теракту за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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