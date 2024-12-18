В Одесі невідомі залили фарбою Міськсад (фото)

В Одеській міськраді повідомили, що на початку тижня невідомі розлили білу фарбу на алеї в Міському саду.

Сліди стирали працівники КП «Міськзелентрест» разом із колегами КП «Сервісний центр», які залучили для цього техніку.

У мерії, кажуть, що в місті постійно псують лавки та урни, розмальовують і б’ють стіни підземних переходів, зупинок, виривають із клумб квіти тощо.

Так нещодавно невідомі викрали 15 кущів троянд із квітника біля зупинки «Червоний хрест». А фахівці КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» ліквідували наслідки вандалізму в пішохідних переходах, де невідомі вандали вже не вперше розмальовують стіни написами і псують лампи освітлення.

Одеситам і гостям міста нагадують, що умисне псування і знищення міського майна тягнуть за собою кримінальну відповідальність.