Хулігани в Одесі масово громили зупинки

Хулігани розбили чотири скляні зупинки громадського транспорту у двох районах Одеси.
Пошкодження чотирьох зупинкових комплексів було зафіксовано у п’ятницю, 20 жовтня, у Хаджибейському та Київському районах міста. Про це повідомили у Департаменті міського господарства.
Комунальники прибрали скло.
У департаменті закликали свідків ушкодження міського майна не залишатися байдужими:
Шановні одесити та гості міста, будь ласка, не залишайтеся байдужими, якщо ви стали свідками пошкодження міського майна, повідомте правоохоронні органи або зателефонуйте до компанії «Міські дороги»: (048) 798-19-25.
Раніше “Одеське життя” писало, що зупинки в Одесі не мають практичного сенсу: чому так і що робити?
А ще в Одесі мають намір офіційно відмовитися від реставрації трамвайних зупинок, які називаються «бельгійськими».
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