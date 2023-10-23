Хулігани в Одесі масово громили зупинки

Пошкодження чотирьох зупинкових комплексів було зафіксовано у п’ятницю, 20 жовтня, у Хаджибейському та Київському районах міста. Про це повідомили у Департаменті міського господарства.

Комунальники прибрали скло.

У департаменті закликали свідків ушкодження міського майна не залишатися байдужими:

Шановні одесити та гості міста, будь ласка, не залишайтеся байдужими, якщо ви стали свідками пошкодження міського майна, повідомте правоохоронні органи або зателефонуйте до компанії «Міські дороги»: (048) 798-19-25.

Раніше “Одеське життя” писало, що зупинки в Одесі не мають практичного сенсу: чому так і що робити?

А ще в Одесі мають намір офіційно відмовитися від реставрації трамвайних зупинок, які називаються «бельгійськими».

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