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Настя Каменських, вистави “тільки для дорослих” та про Гаррі Поттера: топ-5 подій 11-13 жовтня в Одесі

Настя Каменських, вистави “тільки для дорослих” та про Гаррі Поттера: топ-5 подій 11-13 жовтня в Одесі

Запальна Настя Каменських – хедлайнер цих вихідних. Саме з її концерту розпочнеться вікенд. Продовжать його “В джазі лише дівчата” у Музкомедії та “квартал червоних ліхтарів” на сцені Філармонії. Також рекомендуємо джазовий концерт Вадима Бессараба і виставу про пригоди Гаррі Поттера.

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11 жовтня, 19:00. Концерт NK. Ресторан Reef

Ви вже здогадалися, хто скривається під ініціалами NK? Так, це Настя Каменських. Тепер в неї не лише нове сценічне імʼя, новий образ та новий репертуар. Лише позитив та енергія залишилися незмінними. Познайомитись з новою Настєю можна буде вже цієї пʼятниці.

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афіша11 жовтня, 19:00. Вадим Бессараб. Сольний концерт. Культурний центр Union

Справжнє джазове свято для всіх, хто цінує музику та вишукане мистецтво. Вадим Бессараб – композитор та виконавець. Його музика — це поєднання проникливої лірики, романтичного джазу та авторських композицій, які стали візитівкою музиканта. Відомий своєю глибиною та емоційною виразністю, Вадим подарує слухачам незабутні миті спокою та естетичного задоволення.
афіша12 жовтня, 16:00. У джазі тільки дівчата. Театр Музкомедії

Одеська Музкомедія запрошує всіх любителів мюзиклів на прмʼєру відновленої вистави “У джазі лише дівчата”. Ця вистава вже 13 років радує глядачів, сподіваємось, що нова версія також полюбиться всім шанувальникам веселої невимушеної майже американської історії.
афіша13 жовтня, 17:00. Вистава “Гаррі Поттер та загублений ліс”

Улюблені книжні герої тепер не лише на сторінках книг та в кіно, а й на сцені. Дивовижна вистава перенесе до магічного, втраченого лісу, куди разом із Роном та Герміоною потрапляє Гаррі Поттер. Друзям протистоїть небезпечний та ворожий лорд Волан-де-Морт. Тож нашим героям випадуть неабиякі випробування на шляху до світла. І вони обов’язково подолають Темного Лорда!
афіша13 жовтня, 19:00. Вистава “Квартал червоних ліхтарів”. Філармонія

Лише для дорослих! Яскрава вистава, у якій представники не найблагородніших професій опиняються у неймовірно комічних ситуаціях, що викликають у залі потужну хвилю сміху. Головне – не намагайтеся себе стримувати, адже головна мета акторів – подарувати вам яскраві емоції та незабутні враження.
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