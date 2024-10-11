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Загинули люди, постраждали коні: фоторепортаж з місця прильоту балістики під Одесою

Загинули люди, постраждали коні: фоторепортаж з місця прильоту балістики під Одесою

Удар балістикою на Одещині ввечері 10 жовтня припав по одному з фермерських господарств Одеського району. Російські терористи вбили чотирьох людей, багато поранених. Від уламків постраждали коні.

Ворожа ракета потрапила у грибне господарство. Удар призвів до руйнування двоповерхової будівлі, де проживали та працювали люди, життя чотирьох із них обірвалося. Серед загиблих – 43-річна жінка, 22-річний юнак та 16-річна дівчина. Четверта жертва – ще одна жінка – померла від отриманих травм уже у медзакладі.

Фотокореспондент «Одеського життя» і сфотографував, як виглядає місце “прильоту” сьогодні:

приліт 10 жовтня
приліт 10 жовтня
приліт 10 жовтня
приліт 10 жовтня
приліт 10 жовтня

Рятувальники змогли витягти з-під завалів чотирьох людей живими.З десяти поранених дев’ять – були терміново госпіталізовані, причому стан чотирьох їх оцінюється як важкий.

прилет 10 октября

Рятувальна операція ускладнювалася через сигнали повітряної тривоги. Коли ворог знову здійснив повторний пуск балістики, надзвичайним довелося перервати пошукові роботи та йти у безпечне місце.

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прилет 10 октября

Нагадаємо, 9 жовтня ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу вісім людей загинули, метою знову стала портова інфраструктура.

Сьогодні, 11 жовтня, кількість жертв російської ракетної атаки по припортовій інфраструктурі зросла до 9 осіб. Сьогодні вранці у лікарні помер 48-річний чоловік, повідомили в Одеській ОВА.

За два дні російські терористи вбили 13 цивільних людей на Одещині, більшість із яких – молодь.

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