У Головному управлінні ДСНС в Одеській області розповіли, що подія сталася вчора, 13 квітня, у Хаджибейському районі Одеси. У провулку Анатра виникло загоряння 3-х квартир і 4-х балконів у 5-поверховому житловому будинку. Вогнем охопило площу близько 100 кв.м.

«Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. Ланками газодимозахисної служби врятовано жінку та чоловіка (1984 року народження), якого госпіталізовано до медичного закладу», – йдеться в повідомленні.

Причина пожежі – «аварійний режим роботи акумуляторної батареї електросамоката».

Від ДСНС залучалося 9 одиниць техніки та 40 пожежників.

Увечері суботи, 12 квітня 2025 року, одеські рятувальники гасили пожежу в Пересипському районі міста, загинула літня жінка.

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