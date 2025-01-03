В одеській квартирі вибухнув павербанк: рятувальники показали наслідки

У ніч на 3 січня в дев’ятиповерховому житловому будинку по вулиці Комітетська через вибух павербанка спалахнула пожежа у квартирі на 6-му поверсі.
Як повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, вибух акумуляторної батареї стався в приміщенні ванної кімнати.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, ніхто не постраждав.
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Квартира серйозно постраждала – вибито вхідні двері, вікно в кімнаті та рами на балконі.
Для встановлення причини пожежі на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС Одеської області.
Нагадаємо, вчора, 2 січня, у 5-ти поверховому житловому будинку по вулиці Івана та Юрія Лип стався вибух у пральній машинці, внаслідок чого постраждав 11-річний хлопчик.