Як повідомили в пресслужбі обласного управління ДСНС, загорілася одна з квартир на другому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Базарній.
«Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 30 кв. м, не допустивши поширення вогню на сусідні приміщення. Складність гасіння полягала у захаращенності та складному плануванні квартири. Для розсіювання диму у задимленому приміщенні рятувальники використовували повітряний нагнітач», – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що співробітники ДСНС, які прибули на виклик, врятували жінку та кота. Також з верхнього поверху евакуювали 6 осіб.
Як з’ясувалося, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки.
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