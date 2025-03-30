На пожаре в центре Одессы спасли женщину и кота
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Як повідомили в пресслужбі обласного управління ДСНС, загорілася одна з квартир на другому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Базарній.

Пожежа на Базарній в Одесі 29 березня 2025 року

«Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 30 кв. м, не допустивши поширення вогню на сусідні приміщення. Складність гасіння полягала у захаращенності та складному плануванні квартири. Для розсіювання диму у задимленому приміщенні рятувальники використовували повітряний нагнітач», – йдеться у повідомленні.

В Одесі горіла квартира на Базарній

Співробітник ДСНС та врятований ним кіт на пожежі в Одесі

Повідомляється, що співробітники ДСНС, які прибули на виклик, врятували жінку та кота. Також з верхнього поверху евакуювали 6 осіб.

Як з’ясувалося, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки.

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