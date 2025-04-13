За повідомленням обласного управління ДСНС, виникло загоряння дверей і паркету в квартирі на проспекті Князя Володимира Великого.
На місці пожежі було виявлено тіло власниці квартири 1940 року народження.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
Усього, за даними ДСНС, за минулу добу в Одеській області зареєстровано 19 пожеж, з них п’ять — в Одесі та 14 — по області.
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