В Одеській області від вибуху зарядки для телефону постраждала дворічна дитина

В одному з житлових будинків Білгорода-Дністровського вибухнув зарядний пристрій для телефону, що спричинило пожежу. Поруч перебувала дворічна дівчинка, яка отримала сильні опіки.
Подія сталася вчора, 19 вересня, у Білгороді-Дністровському на вулиці Сонячній. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.
Займання на площі 1 м.кв. було ліквідовано самостійно до прибуття рятувальників.
Постраждалу дівчинку з опіками рук і голови, у стані середньої тяжкості, госпіталізували до медичного закладу.
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Рятувальники закликають не залишати увімкнені зарядні пристрої в розетці, а також користуватися лише сертифікованими побутовими приладами.
Нагадаємо, наприкінці серпня в Одесі на вулиці Академічній у квартирі вибухнув акумулятор, почалася пожежа.