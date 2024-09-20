В Одеській області від вибуху зарядки для телефону постраждала дворічна дитина

Подія сталася вчора, 19 вересня, у Білгороді-Дністровському на вулиці Сонячній. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

Займання на площі 1 м.кв. було ліквідовано самостійно до прибуття рятувальників.

Постраждалу дівчинку з опіками рук і голови, у стані середньої тяжкості, госпіталізували до медичного закладу.

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Рятувальники закликають не залишати увімкнені зарядні пристрої в розетці, а також користуватися лише сертифікованими побутовими приладами.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Одесі на вулиці Академічній у квартирі вибухнув акумулятор, почалася пожежа.