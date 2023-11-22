Нова кінцева зупинка для одеських автобусів-велетнів: як виглядає (фоторепортаж)

Про це повідомили на сайті Одеської міськради.

У повідомленні йдеться, що кінцеву зупинку на вулиці Паустовського доведено до ладу. За словами Геннадія Труханова, усі роботи проводились за позабюджетні кошти.

Попри війну бізнес працює – сплачує податки та забезпечує одеситів робочими місцями, –

сказав мер Одеси.

Загалом на Паустовського побудували розворотне кільце для міського та приватного транспорту. Зробили розмітку напрямків руху та пішохідних переходів.

Раніше “Одеське життя” писало, що до Одеси прибув перший з десяти очікуваних 18-ти метровий автобус з Німеччини. В КП “Одесміськелектронтранс” була інформація, що ці автобуси будуть курсувати по маршруту від вул. Преображенської до вул. Паустовського.

Також на кінцевій зупинці звели першу в Одесі сучасну інклюзивну зупинку міського транспорту. Вона відповідає усім вимогам та нормам безбар’єрності. Відремонтували тротуари та встелили їх плиткою.

Для зручності та комфорту працівників та пасажирів встановили нову диспетчерську.

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Аби придати естетики місцю, побудували клумби та провели озеленення. А дизайнери та українські виробники змонтували елементи дизайну та артоб’єкт, який вже встановлено на розворотному кільці.

Щоб убезпечити мешканців та пасажирів мікрорайону, встановлено відеонагляд за площею.

Окрім того, були прибрані конструкції, брухт та сміття, що заважали жителям навколишніх будинків.