Новости Одессы и Одесской области

В Одессе активисты пытались закончить демонтаж ордена ленина на площади 10 апреля

В Одессе активисты пытались закончить демонтаж ордена ленина на площади 10 апреля

Ранним утром воскресенья, 22 сентября 2024 года, одесские активисты предприняли попытку закончить ранее начатый ими демонтаж барельефа с коммунистической символикой у стелы «Крылья Победы» на площади 10 апреля, но им помешала полиция.

Об этом рассказал известный одесский общественник Демьян Ганул.

По словам Ганула, сегодня он с друзьями решил «закончить начатое две недели назад» – демонтаж изображения ордена ленина, однако, «полиция приехала быстрее, чем упал кусок металла».

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«Но мы все понимаем, что демонтаж необратимый, плюс сейчас эти конструкции опасны для граждан», – написал у себя в Facebook активист.

Подробностей произошедшего Ганул не сообщил, ограничившись лишь публичным требованием от местных властей завершить демонтаж советской символики на площади 10 апреля.

Напомним, первую попытку своими силами демонтировать изображения ордена ленина и медали золотая звезда на стеле «Крылья Победы» активисты предприняли в ночь на 7 сентября. Тогда им удалось снести одну часть барельефа, но такие же изображения оставались на другой стороне стелы.

Ранее было обнародовано обращение, в котором депутат Одесского горсовета Марина Бойко призвала мэра Геннадия Труханова убрать коммунистическую символику с памятника «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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3 комментариев
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Виктор
Виктор
46 минут назад

Пусть потребует у итальянцев убрать памятник Нерону(он же спалил Рим).Хуйвенбины в Китае уничтожили массу памятников тысячелетней культуры во время культурной революции,да ещё и забивали мотыгами инакомыслящих.

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Виктор
Виктор
43 минут назад

Туристам вместо своей истории будем дули показывать.

0
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Виктор
Виктор
39 минут назад

Кстати,Мао в китае дал добро хуйвенбинам на культурную революцию,а через год их всех отстреляли по приказу того же вождя.

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