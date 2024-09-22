В Одессе активисты пытались закончить демонтаж ордена ленина на площади 10 апреля

Об этом рассказал известный одесский общественник Демьян Ганул.

По словам Ганула, сегодня он с друзьями решил «закончить начатое две недели назад» – демонтаж изображения ордена ленина, однако, «полиция приехала быстрее, чем упал кусок металла».

«Но мы все понимаем, что демонтаж необратимый, плюс сейчас эти конструкции опасны для граждан», – написал у себя в Facebook активист.

Подробностей произошедшего Ганул не сообщил, ограничившись лишь публичным требованием от местных властей завершить демонтаж советской символики на площади 10 апреля.

Напомним, первую попытку своими силами демонтировать изображения ордена ленина и медали золотая звезда на стеле «Крылья Победы» активисты предприняли в ночь на 7 сентября. Тогда им удалось снести одну часть барельефа, но такие же изображения оставались на другой стороне стелы.

Ранее было обнародовано обращение, в котором депутат Одесского горсовета Марина Бойко призвала мэра Геннадия Труханова убрать коммунистическую символику с памятника «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.