В Одесі 5 листопада відкриється «Містечко здоров’я»: чому його важливо відвідати

Завтра, в неділю, 5 листопада 2023 року, в Одесі працюватиме «Містечко здоров’я». Що це та чому городянам має сенс сюди навідатися, розповіли в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Як повідомляється, у «Містечку здоров’я» можна буде перевірити показники здоров’я, які впливають на виникнення серцево-судинних захворювань та інсультів.
Усі охочі зможуть:
- виміряти артеріальний тиск;
- перевірити рівень глюкози в крові;
- отримати консультацію щодо корекції способу життя: як кинути палити, як правильно харчуватися і т.д.
Крім того, кожен бажаючий може пройти вакцинацію згідно з календарем профілактичних щеплень, зокрема, отримати вакцину від таких хвороб, як:
«Не пропустіть цю можливість вдосконалити своє здоров’я та отримати корисні поради від наших фахівців», – закликають медики одеситів.
«Містечко здоров’я» працюватиме у парку ім. Горького з 14:00 до 17:00.
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