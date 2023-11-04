В Одесі 5 листопада відкриється «Містечко здоров’я»: чому його важливо відвідати

Як повідомляється, у «Містечку здоров’я» можна буде перевірити показники здоров’я, які впливають на виникнення серцево-судинних захворювань та інсультів.

Усі охочі зможуть:

виміряти артеріальний тиск;

перевірити рівень глюкози в крові;

отримати консультацію щодо корекції способу життя: як кинути палити, як правильно харчуватися і т.д.

Крім того, кожен бажаючий може пройти вакцинацію згідно з календарем профілактичних щеплень, зокрема, отримати вакцину від таких хвороб, як:

КПК (кір, паротит та краснуха);

поліомієліт;

гепатит В;

дифтерія;

COVID-19;

правець.

«Не пропустіть цю можливість вдосконалити своє здоров’я та отримати корисні поради від наших фахівців», – закликають медики одеситів.

«Містечко здоров’я» працюватиме у парку ім. Горького з 14:00 до 17:00.

Раніше ми розповідали, кому і навіщо лікарі радять зробити щеплення від грипу.