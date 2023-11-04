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В Одессе 5 ноября откроется «Городок здоровья»: почему его важно посетить

В Одессе 5 ноября откроется «Городок здоровья»: почему его важно посетить

Завтра, в воскресенье, 5 ноября 2023 года, в Одессе будет работать «Городок здоровья». Что это и почему горожанам имеет смысл сюда наведаться, рассказали в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Как сообщается, в «Городке здоровья» можно будет проверить показатели здоровья, которые влияют на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.

Все желающие смогут:

  • измерить артериальное давление;
  • проверить уровень глюкозы в крови;
  • получить консультацию по коррекции образа жизни: как бросить курить, как правильно питаться и т.д.

Кроме того, каждый желающий может пройти вакцинацию согласно календарю профилактических прививок, в частности, получить вакцину от таких болезней, как:

  • КПК (корь, паротит и краснуха);
  • полиомиелит;
  • гепатит В;
  • дифтерия;
  • COVID-19;
  • столбняк.

«Не упустите эту возможность усовершенствовать свое здоровье и получить полезные советы от наших специалистов», – призывают медики одесситов.

«Городок здоровья» будет работать в парке им. Горького с 14:00 до 17:00.

Ранее мы рассказывали, кому и зачем врачи советуют сделать прививку от гриппа.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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