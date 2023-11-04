В Одессе 5 ноября откроется «Городок здоровья»: почему его важно посетить

Как сообщается, в «Городке здоровья» можно будет проверить показатели здоровья, которые влияют на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.

Все желающие смогут:

измерить артериальное давление;

проверить уровень глюкозы в крови;

получить консультацию по коррекции образа жизни: как бросить курить, как правильно питаться и т.д.

Кроме того, каждый желающий может пройти вакцинацию согласно календарю профилактических прививок, в частности, получить вакцину от таких болезней, как:

КПК (корь, паротит и краснуха);

полиомиелит;

гепатит В;

дифтерия;

COVID-19;

столбняк.

«Не упустите эту возможность усовершенствовать свое здоровье и получить полезные советы от наших специалистов», – призывают медики одесситов.

«Городок здоровья» будет работать в парке им. Горького с 14:00 до 17:00.

Ранее мы рассказывали, кому и зачем врачи советуют сделать прививку от гриппа.