Манікюр, пірсинг і тату: несподівані способи заразитися гепатитом

Найбільш поширені вірусні гепатити. Виходячи з механізмів їх передачі, розроблено принципи профілактики, серед яких фахівці виділяють профілактичні та специфічні методи.

Основні види гепатиту

Профілактика інфікування гепатитом A і Е (фекально-оральний спосіб поширення) наголошує на правила особистої побутової та харчової гігієни, особливо у разі появи хворого у вашому оточенні.

Зараження гепатитами видів, С, D, F, G може трапитися через контакти з кров’ю хворого. Крім того, можливо статевим шляхом, під час вагітності та пологів. Підвищено ризик зараження при переливанні крові, проведенні хірургічних операцій, щепленнях, уколах, відвідуванні стоматолога, а також при виконанні таких на вигляд нешкідливих процедур як татуаж, манікюр і пірсинг.

Як убезпечити себе від зараження гепатитом

І для блокування можливості зараження людей потрібне жорстке виконання правил дезінфекції в медустановах та різних косметологічних салонах. Плюс беззаперечне використання одноразового інструментарію.

Самі ж громадяни можуть убезпечити себе від інфікування, використовуючи виключно особисте манікюрне, бритвене, косметичне приладдя. А також за допомогою презервативів для безпечних інтимних контактів.

Специфічна профілактика

Специфічна профілактика гепатитів буває активною та пасивною. До активної форми профілактики належить вакцинація людей від вірусів виду А та В. Щеплення від гепатиту А не є обов’язковим. Пройти вакцинацію можна приватно. Потрібна вона для осіб, які мають хронічні захворювання печінки, працівники медичних установ, дитячої освіти, громадського харчування.

Вакцинація від гепатиту B є обов’язковою, і перше щеплення робиться немовляті ще в пологовому будинку, повторюючись через 1 та 6 місяців. Людей інших вікових груп можна вакцинувати у будь-який час, але перед цим слід виключити вже наявне захворювання на гепатит B.

Необхідна вакцинація медпрацівникам, зокрема випускникам навчальних закладів медичного профілю. Також особам, які контактують з хворими на гепатит В. Пацієнтам, які перебувають на гемодіалізі та одержують препарати з крові людини, а також наркозалежним.

Пасивна профілактика

Пасивна профілактика – запровадження імуноглобулінів, які забезпечують тимчасову несприйнятливість до інфекції. Використання імуноглобулінів проти вірусу А показано людям, які вирушають у зону підвищеного ризику зараження, наприклад рятувальникам, поліції, військовим. Пасивній профілактиці гепатиту B підлягають люди, не щеплені від інфекції і не хворіли раніше.

Повноцінно ефективна вакцина від гепатиту C зараз не створена. Проблеми розробки впираються у вельми широку варіабельність генетичних типів вірусу.

Кожному сьогодні слід пам’ятати та враховувати у своїй повсякденній діяльності широке поширення вірусів серед людей. Порукою тому важкі наслідки захворювань на гепатит усіх видів. Використовуючи простий набір правил і заходів профілактики, і зробивши щеплення, ви будете захищені. Однак слід пам’ятати про інші віруси цієї категорії та дотримуватись норм для захисту від інфікування.

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