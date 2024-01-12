В обласному ТЦК прокоментували рейди в одеських маршрутках

Про це йдеться у повідомленні Одеського обласного ТЦК та СП.

Як повідомляють одеські Telegram-канали, днями співробітники ТЦК у пошуках військовозобов’язаних чоловіків заходили у маршрутки, трамваї та тролейбуси.

Як зазначили в обласному ТЦК та СП, військкоми змушені вдаватися до різних заходів оповіщення:

У зв’язку з низькою якістю виконання своїх цивільних зобов’язань відповідної категорії людей, військове командування, в умовах військового стану, в межах компетенції змушене здійснювати заходи оповіщення всіма способами, які забезпечать відповідне охоплення військовозобов’язаних громадян України.

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У ТЦК нагадали, що згідно зі статтею 65 Конституції України захист Вітчизни є обов’язком громадян України. Також зазначено, що на території, на якій діє військовий стан, військове командування може встановлювати особливий режим в’їзду та виїзду, обмеження свободи пересування громадян, а також руху транспортних засобів та перевірку документів в осіб, а у разі потреби проведення огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України.

Тому під час дії військового стану будь-який ТЦК має право викликати особу для звірки її облікових даних, незалежно від місця реєстрації та проживання.

Тому закликаємо всіх свідомих громадян не створювати штучний ажіотаж, не шукати шляхів ухилитися від виконання свого конституційного обов’язку, не ховатися за спинами воюючих за Україну з 24 лютого 2022 року, а долучитись до захисту Батьківщини та направити свої зусилля на здобуття Перемоги. Це можна зробити, не чекаючи повістки, шляхом самостійного звернення до відповідного ТЦК та СП, – зазначили у ТЦК.

Нагадаємо, після грудневих рейдів ТЦК зі спортивних та тренажерних залів Одеси деякі з них встановили відеодомофони на вході. І тепер працівникам ТЦК там вхід зачинено. А люди, які приходять у цивільному, мають назвати причину візиту і до кого вони прийшли.

Раніше “Одеське життя” писало про скандал, який стався мешканцями міста та співробітниками ТЦК. Жінка звинувачувала співробітників у викраденні брата та вимагала його показати.