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Чому на “швидкій” для передової викрадають людей в Одесі: пояснення військових

Чому на “швидкій” для передової викрадають людей в Одесі: пояснення військових

У вчорашньому інциденті з викрадення чоловіка у ЖМ “Радужний” на “швидкій”, яку передали волонтери фонду UUF для передової, ТЦК участі не брали і такого транспорту на їхньому балансі немає.

Про це повідомили на сторінці Оперативного командування “Південь”.

Ситуація набула такого розголосу, що на неї відреагували навіть у фонді UUF (United Ukraine Fellowship), який займається закупівлею спеціального транспорту для порятунку людей на прифронтових територіях та для евакуації поранених бійців. Усі автівки купують коштом дрібних пожертвувань.

реакція uuf

Що стосується офіційної позиції, в ОК “Південь” заявили, що під час перевірки встановили:

Співробітники ТЦК не брали участі у подіях, висвітлених в соцмережах 21.12.2023. На поширеному відео було зафіксовано спробу військових насильно всадити чоловіка в медичну автівку з військовими номерами.

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Військовим вдалося з’ясувати, що чоловік, якого намагалися викрасти, розлучається з дружиною й у них конфлікт через поділ майна. Тому вона вирішила налякати майже колишнього чоловіка мобілізацією. За допомогою вона звернулася до знайомого військовослужбовця, який виконує бойове завдання на сході України.

Військовий погодився допомогти жінці. І під час супроводу поранених і хворих військових до медзакладів Одеси, порушив встановлені вимоги і порядок. Тобто, він вмовив своїх колег взяти участь у цій авантюрі з використанням спецтранспорту. взяти участь у “залякуванні громадянина мобілізацією”, що було здійснено з використанням службового спеціального  транспорту.

Наразі триває службове розслідування.

Що стосується “швидкої”, то як зазначили в ОК “Південь”, автомобіль повернувся до бригади, за якою закріплений та застосовуються за призначенням.

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