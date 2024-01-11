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Як в Одесі чоловіки уникають контактів із ТЦК

Як в Одесі чоловіки уникають контактів із ТЦК

Поїздки на таксі та спортзали з фейс-контролем – цими та іншими способами користуються зараз одеські чоловіки, щоб уникнути вручення повістки на вулиці та у громадських місцях.

Кілька днів поспіль в Одесі працівники ТЦК перевіряють маршрутки, трамваї та тролейбуси та чоловіків у них. Усіх, хто, на перший погляд, підлягає мобілізації, висаджують з громадського транспорту. Звичайно, не обійшлося й без скандалів.

Але частина одеситів знайшла вихід, аби мінімізувати вірогідність зустрічі з представниками ТЦК. Частина чоловіків, які можуть бути мобілізовані, пересіла на таксі, повідомляє ТСН. Цей транспорт поки що пересувається містом без огляду військовими.

Змінили правила відвідування і деякі фітнес-клуби Одеси. Зокрема ті, які відвідує чимало чоловіків.

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Як розказав адміністратор одного з таких клубів, на таксі стали пересуватися навіть ті їхні клієнти, хто живе неподалік, аби не зустріти представників ТЦК та не поїхати з ними до військкомату. Також, за словами адміністратора клубу, в соцмережах є чат, де свої послуги перевезення пропонують ті, хто має авто.

Що стосується фітнес-клубу, то тут також були прийняті певні заходи, аби уникнути мобілізації прямо в залі.

Після грудневих рейдів ТЦК по спортивних та тренажерних залах, деякі з них встановили відеодомофони на вході. І тепер працівникам ТЦК там вхід зачинено. А люди, які приходять в штатському мають назвати причину візиту та до кого вони прийшли.

Як стверджують у фітнес-клубі, вони не проти мобілізації, але й не хочуть, щоб був відтік клієнтів. Тому й створили комфортні умови, розказав адміністратор клубу.

Що стосується рейдів ТЦК у громадському транспорті, то в соцмережах одесити пропонують не залишатися осторонь, поки чоловіків знімають із маршруток та тролейбусів:

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Раніше “Одеське життя” писало про скандал, який стався мешканцями міста та співробітниками ТЦК. Жінка звинувачувала співробітників у викраденні брата та вимагала його показати.

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