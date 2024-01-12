В областном ТЦК прокомментировали рейды в одесских маршрутках

Об этом говорится в сообщении Одесского областного ТЦК и СП.

Как сообщают одесские Telegram-каналы, на днях сотрудники ТЦК в поисках военнообязанных мужчин заходили в маршрутки, трамваи и троллейбусы.

Как отметили в областном ТЦК и СП, военкомы вынуждены прибегать к различным мерам оповещения:

В связи с низким качеством выполнения своих гражданских обязательств соответствующей категории людей, военное командование, в условиях военного положения, в пределах компетенции вынуждено осуществлять меры оповещения всеми способами, которые обеспечат соответствующий охват военнообязанных граждан Украины.

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В ТЦК напомнили, что согласно статье 65 Конституции Украины защита Отечества является обязанностью граждан Украины. Также отмечено, что на территории, на которой действует военное положение, военное командование может устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, а также движения транспортных средств и проверку документов у лиц, а в случае потребности проведения досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины.

Поэтому во время действия военного положения любой ТЦК имеет право вызвать лицо для сверки его учетных данных, независимо от места регистрации и проживания.

Поэтому призываем всех сознательных граждан не создавать искусственный ажиотаж, не искать путей уклониться от выполнения своей конституционной обязанности, не прятаться за спинами воюющих за Украину с 24 февраля 2022 года, а приобщиться к защите Родины и направить свои усилия на получение Победы. Это можно сделать, не ожидая повестки, путем самостоятельного обращения в соответствующий ТЦК и СП, – отметили в ТЦК.

Напомним, после декабрьских рейдов ТЦК по спортивным и тренажерным залам Одессы некоторые из них установили видеодомофоны на входе. И теперь работникам ТЦК там вход закрыт. А люди, которые приходят в штатском, должны назвать причину визита и к кому они пришли.

Ранее «Одесская жизнь» писала о скандале, произошедшем жителями города и сотрудниками ТЦК. Женщина обвиняла сотрудников в похищении брата и потребовала его показать.