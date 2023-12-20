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Скандал в одеському ТЦК: жінка звинувачує військових у викраденні брата

Скандал в одеському ТЦК: жінка звинувачує військових у викраденні брата

Сьогодні, 20 грудня, стався ще один скандал між мешканцями міста та співробітниками ТЦК. Цього разу жінка звинувачує співробітників у викраденні брата та вимагає його показати.

Відео скандалу розійшлося в одеських телеграм-каналах.

Скандал стався у Територіальному центрі комплектування на вулиці Пироговській. Жінка зайшла до приміщення та почала вимагати показати їй брата, якого забрали з вулиці. Також паралельно вона знімала відео.

Співробітники, що були в приміщенні, спробували застосувати силу, щоб перервати зйомку і погрожували жінці вигнати її на вулицю.

скандал в тцк

Наразі відомо, що до початку конфлікту у військкоматі, співробітники ТЦК підійшли до людей на вулиці та перевірили документи у чоловіка. Після чого його посадили в автомобіль та відвезли до військкомату.

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Сестра чоловіка спробувала з’ясувати, куди відвезли її брата і куди його відправлять далі. Але жінці такої інформації не надали й в грубій формі намагалися забрати з рук телефон під час зйомки відео.

Потім жінку все ж таки вивели на вулицю, де вона лягла під машину і продовжувала вимагати показати їй брата. Дочка жінки попросила її підвестися, на цьому відео закінчується.

Що було далі та чим закінчився інцидент, наразі невідомо.

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