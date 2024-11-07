В Ізмаїлі суд виніс вирок школярці, яка вбила та спалила однокласницю

Інформацію оприлюднила “Бессарабія INFORM”, посилаючись на очільника Ізмаїльської окружної прокуратури Романа Тактарова.

Моторошні події розгорнулися на початку року. Слідство встановило, що дівчина ретельно спланувала злочин, бо мала неприязнь до своєї шкільної подруги. Вона призначила жертві зустріч біля водойми. Готувалася заздалегідь – взяла із собою ніж, простирадло, займисту рідину та сірники. Під приводом сюрпризу вона запропонувала жертві сісти на простирадло та зав’язала очі, після чого завдала їй численних ножових поранень.

Щоб скрити сліди злочину, нападниця підпалила тіло жертви.

Те, що залишилося від бідолашної дівчини, випадково знайшов місцевий мешканець і повідомив про страшну знахідку поліцію.

Записи з міських камер відеоспостереження зафіксували, як до місця трагедії прямували дві дівчини, але назад повернулася тільки одна. Ці дані стали ключовими у розкритті злочину. Дівчину затримали того ж дня в іншому районі Ізмаїла.

На допиті підозрювана визнала свою провину, пояснивши мотив бажанням помститися за нібито систематичні крадіжки особистих речей та грошей з боку загиблої.

Суд, розглянувши всі обставини справи, призначив покарання у вигляді восьмирічного позбавлення волі.

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