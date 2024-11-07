Новини Одеси та Одеської області

В Ізмаїлі суд виніс вирок школярці, яка вбила та спалила однокласницю

В Ізмаїлі суд виніс вирок школярці, яка вбила та спалила однокласницю

Ізмаїльський міськрайонний суд завершив справу щодо вбивства школярки, скоєного в січні 2024 року. Підсудна – неповнолітня дівчина, яка спланувала й здійснила розправу над своєю однокласницею. Судовий розгляд тривав майже рік і завершився винесенням вироку.

Інформацію оприлюднила “Бессарабія INFORM”, посилаючись на очільника Ізмаїльської окружної прокуратури Романа Тактарова.

Моторошні події розгорнулися на початку року. Слідство встановило, що дівчина ретельно спланувала злочин, бо мала  неприязнь до своєї шкільної подруги. Вона призначила жертві зустріч біля водойми. Готувалася заздалегідь – взяла із собою ніж, простирадло, займисту рідину та сірники. Під приводом сюрпризу вона запропонувала жертві сісти на простирадло та зав’язала очі, після чого завдала їй численних ножових поранень.

Щоб скрити сліди злочину, нападниця підпалила тіло жертви.

Те, що залишилося від бідолашної дівчини, випадково знайшов місцевий мешканець і повідомив про страшну знахідку поліцію.

Записи з міських камер відеоспостереження зафіксували, як до місця трагедії прямували дві дівчини, але назад повернулася тільки одна. Ці дані стали ключовими у розкритті злочину. Дівчину затримали того ж дня в іншому районі Ізмаїла.

На допиті підозрювана визнала свою провину, пояснивши мотив бажанням помститися за нібито систематичні крадіжки особистих речей та грошей з боку загиблої.

Суд, розглянувши всі обставини справи, призначив покарання у вигляді восьмирічного позбавлення волі.

Читайте також:

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk