На Одещині школярка зарізала та підпалила подругу – справа пішла до суду (відео)

Про це повідомили у прес-службі обласного управління поліції.

Нагадаємо, на початку січня в Ізмаїлі на березі річки Дунай місцевий житель, гуляючи з собакою, натрапив на палаючий труп дівчини, і відразу ж повідомив про страшну знахідку поліцію.

Слідчі встановили, що вбито 14-річну школярку. На її тілі виявили кілька ножових поранень.

Того ж дня поліцейські з’ясували, що до злочину причетна знайома вбитої – учениця паралельного класу. Вона зізналася у скоєному та розповіла, що була ображена на подругу, бо та нібито її обкрадала.

За матеріалами слідства, дівчина заздалегідь ретельно підготувалася до вбивства – взяла покривало, ніж, олію та сірники та покликала подругу на прогулянку до річки. Щоб жертва нічого не запідозрила, обвинувачена сказала про нібито підготовлений для неї сюрприз. Потім вона попросила дівчину сісти на покривало, зав’язала їй очі і кілька разів ударила ножем. Внаслідок отриманих травм потерпіла померла. Тіло вбитої юна злочинниця облила олією, підпалила і втекла, кинувши у вогонь ніж.

Раніше ні сама дівчинка, ні її родина у полі зору поліції не потрапляли. Після проведення ряду експертиз та інших слідчих дій та зібравши достатню кількість доказів, дівчину визнали осудною та звинуватили її у навмисному вбивстві. Обвинувальний акт направлено до суду.

Раніше в Одесі затримали 36-річного чоловіка, який побив до смерті свого орендодавця, коли той прийшов просити плату за житло. Щоб приховати сліди злочину, він сховав тіло під ліжко.