В Одесі чоловік вистрілив у шию перехожому: що відомо

В Одесі чоловік під час вуличного конфлікту побив жінку, а потім вистрілив у перехожого, який за неї заступився. Стрілка затримали.
Як повідомили в обласному управлінні поліції, інцидент трапився напередодні увечері на вулиці Євгена Танцюри (Генерала Петрова).
Попередньо, правоохоронці встановили, що між чоловіком та двома жінками стався конфлікт, і в результаті чоловік накинувся з кулаками на одну з них.
Свідком цієї сцени виявився випадковий перехожий, який заступився за жінку і у відповідь отримав кулю в шию, після чого порушник з місця події втік.
Потерпілого госпіталізували, жінка до лікарів по допомогу не зверталася.
Стрілка поліцейські затримали на сусідній вулиці. При ньому була зброя травматичної дії.
Суля за оприлюдненим у соцмережах відео, чоловік, який нападав, був у військовій формі.
Зараз у поліції встановлюють деталі події.
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