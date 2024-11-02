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В Одесі чоловік вистрілив у шию перехожому: що відомо

В Одесі чоловік вистрілив у шию перехожому: що відомо

В Одесі чоловік під час вуличного конфлікту побив жінку, а потім вистрілив у перехожого, який за неї заступився. Стрілка затримали.

Як повідомили в обласному управлінні поліції, інцидент трапився напередодні увечері на вулиці Євгена Танцюри (Генерала Петрова).

Попередньо, правоохоронці встановили, що між чоловіком та двома жінками стався конфлікт, і в результаті чоловік накинувся з кулаками на одну з них.

Свідком цієї сцени виявився випадковий перехожий, який заступився за жінку і у відповідь отримав кулю в шию, після чого порушник з місця події втік.

Потерпілого госпіталізували, жінка до лікарів по допомогу не зверталася.

Стрілка поліцейські затримали на сусідній вулиці. При ньому була зброя травматичної дії.

Суля за оприлюдненим у соцмережах відео, чоловік, який нападав, був у військовій формі.

Зараз у поліції встановлюють деталі події.

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