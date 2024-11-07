В Измаиле суд вынес приговор школьнице, которая убила и сожгла одноклассницу

Информацию опубликовала «Бессарабия INFORM», ссылаясь на руководителя Измаильской окружной прокуратуры Романа Тактарова.

Жуткие события развернулись в начале года. Следствие установило, что девушка тщательно спланировала преступление из-за неприязни к своей школьной подруге. Она назначила жертве встречу у водоема. Готовилась заранее — взяла с собой нож, простыню, горючую жидкость и спички. Под предлогом сюрприза она предложила жертве сесть на простыню и завязала глаза, после чего много раз ударила ножом.

Чтобы скрыть следы преступления, нападавшая подожгла тело однокласницы.

То, что осталось от несчастной девушки, случайно нашел местный житель и сообщил о страшной находке полиции.

Записи с городских камер видеонаблюдения зафиксировали, как к месту трагедии направлялись две девушки, но назад вернулась только одна. Эти данные стали ключевыми в раскрытии преступления. Девушку задержали в тот же день в другом районе Измаила.

На допросе подозреваемая признала свою вину, объяснив мотив желанием отомстить за якобы систематические кражи личных вещей и денег со стороны погибшей.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.

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