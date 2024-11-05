Мешканець Одеської області хотів допомогти по господарству, за що був убитий

Як повідомляє прес-служба обласного управління поліції, злочин було скоєно наприкінці жовтня у будинку підозрюваного в одному із населених пунктів Нерубайської територіальної громади.

Попередньо слідчі встановили, що вранці того дня нетверезий 47-річний чоловік прийшов до свого 61-річного знайомого та почав пропонувати свою допомогу по господарству. Хазяїн удома відповів, що не потребує допомоги і попросив непроханого гостя піти, але той прохання проігнорував.

В результаті між чоловіками виникла словесна суперечка, і старший за віком ударив молодшого в обличчя, від чого той упав і вдарився головою об металеві сходи. Потерпілого, що втратив свідомість, господар будинку занурив у свій «ВАЗ» і відвіз додому, де чоловік увечері того ж дня помер.

Попередньо причиною смерті постраждалого став перелом кісток черепа. Але точну причину встановлюватимуть судово-медичні експерти.

Підозрюваного у навмисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого, затримали. Суд ув’язнив його під варту. Якщо його провину буде доведено, йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Раніше правоохоронці інсценували вбивство одеського бізнесмена Геннадія Бейбутяна. внаслідок проведеної спецоперації було затримано організатора злочину.

Також «Одеське життя» розповідала, як на Одещині мати зарізала сина під час сімейної вечері.

Фото ілюстративне