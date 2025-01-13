Телеграм-канал «Одеського життя» опублікував відео, на якому спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про пересування нафтопродуктів акваторією Чорного моря.

«Я дуже хочу помилятися, тому що сам в Одесі живу. Фактично це єдиний морський курорт, який залишився в Україні, особливо для тих, хто не може виїхати за межі країни. Хочеться вірити, що він (мазут) сюди не дійде. Але якщо поглянути на карту течії, то це може підказати зовсім невтішні висновки», – зазначив Дмитро Плетенчук.

За його словами, на західному узбережжі Криму вже є мазут, а течія звідти циркулює проти годинникової стрілки вздовж нашого узбережжя і далі до Румунії та Болгарії.

На думку Дмитра Плетенчука, навряд чи Україну омине мазут з російських танкерів. Уже є повідомлення з турецького та грузинського узбережжя щодо цього мазуту.

За словами представника Військово-морських сил, затонулим танкерам понад 50 років. А росіянам начхати на населення, на узбережжя Криму та на екологію, бо їх насамперед цікавить продаж нафти для того, щоб фінансувати війну проти України.

Нагадаємо, супутникові системи спостереження зафіксували 9 січня додаткове нафтове забруднення загальною площею 450 квадратних кілометрів, розділене на кілька окремих плям.

Раніше повідомлялося, що внаслідок аварії двох російських танкерів у грудні 2024 року значна кількість мазуту продовжує поширюватися акваторією Чорного моря і поступово осідає на дно. Наслідки розливу мазуту можуть проявлятися роками.

Так, в Одеській області вже виявили птахів, які постраждали від цієї екологічної катастрофи.

Розповідали ми й про жахливу долю дельфінів, які потрапили в мазутний полон та були вимушені викидатися на берег.