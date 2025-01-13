Телеграм-канал «Одесской Жизни» опубликовал видео, на котором спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал о передвижении нефтепродуктов по акватории Черного моря.

«Я очень хочу ошибаться, потому что сам в Одессе живу. Фактически это единственный морской курорт, который остался в Украине, особенно для тех, кто не может выехать за пределы страны. Хочется верить, что он (мазут) сюда не дойдет. Но если взглянуть на карту течения, то это может подсказать совсем неутешительные выводы», ‒ отметил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, на западном побережье Крыма уже есть мазут, а течение оттуда циркулирует против часовой стрелки вдоль нашего побережья и дальше в Румынию и Болгарию.

По мнению Дмитрия Плетенчука, вряд ли Украину обойдет мазут с российских танкеров. Уже есть сообщения с турецкого и грузинского побережья относительно этого мазута.

По словам представителя Военно-морских сил, затонувшим танкерам более 50 лет. А россиянам плевать на население, на побережье Крыма и на экологию, потому что их прежде всего интересует продажа нефти для того, чтобы финансировать войну против Украины.

Напомним, спутниковые системы наблюдения зафиксировали 9 января дополнительное нефтяное загрязнение общей площадью 450 квадратных километров, разделённое на несколько отдельных пятен.

Ранее сообщалось, что в результате аварии двух российских танкеров в декабре 2024 года значительное количество мазута продолжает распространяться акваторией Чёрного моря и постепенно оседает на дно. Последствия разлива мазута могут проявляться годами.

Так, в Одесской области уже обнаружили птиц, пострадавших от этой экологической катастрофы.

Мы также рассказывали о ужасной судьбе дельфинов, попавших в мазутный плен и вынужденных выбрасываться на берег.