Екокатастрофа в Чорному морі: мазут із російських танкерів рухається в бік Одеси

Про це у facebook повідомив еколог Владислав Балинський.

За словами фахівця, терміни, коли нафтопродукти із затонулих танкерів можуть дістатися Одеської області, визначаються температурою води і напрямком вітру. Спостерігаючи за динамікою руху мазутної плями біля кримського узбережжя, можна дійти висновку, що це станеться досить скоро.

«Кримські ТГ-пабліки поширюють фотографії згустків мазуту на пляжах Євпаторії, що знаходиться на відстані 375 кілометрів від місця аварії, якщо рахувати вздовж узбережжя. Це вже значно більше половини шляху до Одеси, залишилося менше ніж 250 км», – каже Владислав Балинський.

Еколог зауважив, що згустки мазуту, які фіксують у Чорному морі, переміщується за вектором основної чорноморської течії, тобто, якраз у напрямку Одеської області й далі до Румунії та Болгарії.

«Уже наступний такий південний вітер може почати викидати мазут на узбережжя Одеської затоки або десь ближче до Румунії. Коли? В Одесі це може статися вже до кінця цього тижня або ближче до середини місяця», – каже Владислав Балинський.

Еколог також зазначив, що основну проблему в майбутньому на роки й десятиліття становитиме мазут, який застиг і опустився в товщу води та на дно.

Супутникові знімки підтвердили значне поширення мазуту вздовж південного узбережжя Криму. Поблизу м. Севастополь і м. Кача було зафіксовано мазутні плями завдовжки до 15 км, загальна площа забрудненої акваторії становила близько 1000 км². Про це 6 січня повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Також, забруднення регулярно спостерігалося на кавказькому узбережжі, від мису Панагія до Анапи.

Повідомляється, що станом на 5 січня 2025 року внаслідок забруднення загинув 61 дельфін.

Через розлив мазуту масово гинуть птахи

Унаслідок розливу мазуту після аварії танкерів РФ у Керченській протоці вже загинуло приблизно 15-20 тисяч птахів, але «це тільки видима частина айсберга», заявив співробітник національного парку «Тузловські лимани» вчений-біолог Іван Русєв.

«Ще дуже багато птахів бовтається в морі. Вони під стресом і скоро вони будуть знову на березі. Ця катастрофа, вона складніша за катастрофу 2007 року, коли загинуло, тільки за офіційними даними 30 тисяч птахів», – зазначив він.

За словами Русєва, щойно птах опиняється в мазуті або нафтовій плівці, він отримує сильний стрес та інтоксикацію.

«За моїми оцінками, виходячи з різної інформації, яку я отримую з різних частин світу, то не менше ніж 90 % гине. Ті 10%, які теоретично виживають, вони мають шанс загинути, оскільки терморегуляція в них порушена», – пояснив біолог.

Нагадаємо, 15 грудня 2024 року в Керченській протоці затонули російські танкери «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», які перевозили близько 10 тисяч тонн мазуту.