Таку заяву зробила очільниця Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

“Супутникові системи спостереження зафіксували 9 січня о 4:00 додаткове нафтове забруднення загальною площею 450 квадратних кілометрів, розділене на декілька окремих плям. За результатами проведеного моделювання, базованого на супутникових даних, ми простежили можливу траєкторію руху забруднення на тижневу перспективу. Наразі аналіз показує відсутність загрози для узбережжя Одеської області”, – підкреслила Гринчук.

Міністерка уточнила, що наразі нафтові плями локалізовані вздовж південної та південно-західної берегової лінії Кримського півострова.

Раніше в українському уряді повідомляли, що, внаслідок аварії двох російських танкерів у грудні 2024 року, значна кількість мазуту продовжує поширюватися акваторією Чорного моря. Також речовина поступово осідає на дно. Наслідки розливу мазуту можуть проявлятись роками.

Так, в Одеській області вже виявили птахів, які постраждали від цієї екологічної катастрофи.

Розповідали ми й про жахливу долю дельфінів, які потрапили в мазутний полон та були вимушені викидатися на берег.

Російські танкери стали новою загрозою для екосистеми Чорного моря

15 грудня 2024 року в Керченській протоці сталася велика екологічна катастрофа: затонули два російські танкери «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». На борту кожного з цих суден було близько 10 тисяч тонн мазуту. Цей мазут є особливо небезпечним для морської екосистеми, оскільки застигає за температури плюс 25 градусів і, замість того, щоб спливати на поверхню, опускається на дно, утворюючи густу смолисту масу.

Науковці одностайно вважають, що відкачати цей мазут фізично неможливо через його густу консистенцію. Вони попереджають, що наслідки цього витоку будуть відчутні протягом багатьох років і можуть значно нашкодити унікальній екосистемі Чорного моря.

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