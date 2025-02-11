Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.



«Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатися під прицілом. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстрених обмежень електроенергії», – написав Галущенко у фейсбук.

Заходи обмеження буде скасовано після закінчення повітряної тривоги та стабілізації ситуації.

Уранці 11 лютого 2025 року монітори зафіксували зліт бортів Ту-95 з «Оленья».

Як повідомляє моніторингові канали, залежно від пускового рубежу, очікуємо ракети в нашому повітряному просторі о 6:00 – 8:00.

«Друзі, заряджайте гаджети та повербанки. Якщо виліт бойовий, ніч і ранок будуть важкими. Віримо в ППО і ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:15 борти Ту-95 – все ще в зоні потенційних пусків.