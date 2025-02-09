Відео моменту збиття ворожого літака опубліковано на сторінках бригади у соцмережах.

«На околицях Торецька зведений зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО «Іглою» відправив російський Су-25 на вічну стоянку. Гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але й тут невдача – наші розрахунки FPV операторів R.V. та ББпС не дали йому це зробити», – розповіли військові.

В результаті вертоліт повернувся назад і тепер потребує чималого ремонту. Пілот ворожого Су-25 виявився покинутим на полі бою, і його доля невідома (хоча цілком передбачувана).

«Напевно, не руський, бо як відомо, «руськіє своїх не кидають». Кого кинули – той не свій», – іронізують бійці одеської бригади.

Су-25 є ключовим бойовим літаком російської армії. Він призначений на підтримку наземних військ. Цей літак здатний переносити до 4,4 тонни озброєння, включаючи некеровані ракети та бомби.

Як повідомлялось, у вересні 2024 року українські зенітчики збили над Чорним морем російський винищувач за 50 млн доларів.

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