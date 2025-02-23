Проукраинский митинг в Чикаго
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Учасники проукраїнської акції тримали в руках прапори України та плакати з гаслами, закликаючи до підтримки українців та засуджуючи політику Трампа щодо російсько-української війни та його спроби домовитися з російським диктатором путіним, який розв’язав цю криваву війну.

На фото, які зробив представник «Одеського життя», зафіксовані моменти цієї важливої події:

Проукраїнський мітинг у Чикаго-2

Проукраїнський мітинг у Чикаго-3

Проукраїнський мітинг у Чикаго-4

Проукраїнський мітинг у Чикаго-5

Проукраїнський мітинг у Чикаго-6

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