Учасники проукраїнської акції тримали в руках прапори України та плакати з гаслами, закликаючи до підтримки українців та засуджуючи політику Трампа щодо російсько-української війни та його спроби домовитися з російським диктатором путіним, який розв’язав цю криваву війну.
На фото, які зробив представник «Одеського життя», зафіксовані моменти цієї важливої події:
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