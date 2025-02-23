Про це він заявив напередодні виданню «Новини.LIVE», коментуючи нещодавні гучні заяви американського президента.

На думку Саакашвілі, Трамп має власне бачення завершення війни в Україні і діє відповідно до своїх стратегічних цілей. Він зазначив, що важливо вести діалог з різними світовими лідерами, адже це може сприяти посиленню підтримки України.

Зокрема, колишній губернатор Одещини порівняв Зеленського з Черчиллем, який у розпал Другої світової війни змушений був вести складні переговори з президентом США Франкліном Рузвельтом, і висловив упевненість у тому, що такі переговори необхідні для досягнення перемоги.

«Я впевнений, що нам потрібен методичний діалог, нам потрібно спілкуватися всім, і тоді світ буде на боці України», — заявив Міхеїл Саакашвілі.

Нагадаємо, з 2021 року грузинський та український політик Міхеїл Саакашвілі перебуває у в’язниці на батьківщині. Його засудили до тюремного ув’язнення за двома кримінальними справами, що стосуються його діяльності як президента країни у 2004-2007 роках.

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Фото: Радіо Свобода