Про результати переговорів повідомив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення до українців.

Переговори проходили у Саудівській Аравії між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки, які намагаються виступати посередниками для припинення бойових дій між Україною та Росією.

Українці пропонували як перший крок на шляху до миру оголосити перемир’я в повітрі, на морі та провести обмін полоненими. Але американці наполягли на повному припиненні вогню. У результаті делегація України дала згоду на перемир’я вздовж усієї лінії зіткнення на термін 30 днів.

Угода про корисні копалини обговорювалася, але підписана не була. Очікується, що її найближчим часом мають підписати керівники України та Америки – президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.

Що стосується запропонованого перемир’я, своє слово тепер має сказати Росія. Очікується, що найближчими днями державу-агресора має відвідати представник президента США, щоб переконати керівника Росії Володимира Путіна погодитися на тимчасове перемир’я.

Кількома днями раніше Путін висловився щодо можливих умов укладення миру з Україною: Росія вимагає передати їй усю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, гарантувати нейтральний статус України та значне скорочення чисельності української армії та її озброєнь.

Такі умови українська сторона вважає неприйнятними. США спробують пом’якшити вимоги росіян. Американці наполягають на взаємних поступках обох сторін конфлікту.

Раніше Сполучені Штати припинили військову допомогу Україні доти, поки наша держава не погодиться з американським баченням умов настання миру з Росією.

Сьогодні, після перемовин в Саудівській Аравії, в Офісі президента України повідомили, що допомога буде негайно відновлена.

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